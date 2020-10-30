Арестович признался, кто "чертит красные линии" для украинской делегации в ТКГ
Все красные линии для украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу "чертит" президент Украины Владимир Зеленский.
Как заявил в интервью Politeka новоназначенный советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, это исключительная прерогатива президента, и парламента в частности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Мы в группе не определяем и не комментируем направление этой политики, потому что мы выполняем те задачи, которые перед нами ставятся на дипломатическом участке", – отметил он.
По словам Арестовича, ранее заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников обозначил все "красные линии":
неприемлема отдача контроля над границей до того, как будут проведены выборы;
неприемлемы изменения в Конституцию.
"Это крайне возмутило российскую сторону. Именно поэтому они осуществляли демарш, обвиняли в выходе из Минских соглашений и т.д." – напомнил советник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 октября Алексей Арестович сообщил, что назначен советником украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по информационной политике – с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины.
Выяснилось, что в 2017 году Арестович заявлял, якобы не считает Украину частью Европы. В Facebook эксперт жаловался, что в украинском обществе нельзя озвучивать свое мнение, выбирать язык для общения и иметь свои ценности.
Кроме этого, ранее советник и спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович говорил, что не считал себя патриотом.