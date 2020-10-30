Арестович признался, кто "чертит красные линии" для украинской делегации в ТКГ

Мирослав Семенюк Политика 11:35, 30.10.2020 Обновлено: 11:41, 30.10.2020

Все красные линии для украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу "чертит" президент Украины Владимир Зеленский.

Как заявил в интервью Politeka новоназначенный советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, это исключительная прерогатива президента, и парламента в частности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы в группе не определяем и не комментируем направление этой политики, потому что мы выполняем те задачи, которые перед нами ставятся на дипломатическом участке", – отметил он.

По словам Арестовича, ранее заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников обозначил все "красные линии":

  • неприемлема отдача контроля над границей до того, как будут проведены выборы;

  • неприемлемы изменения в Конституцию.

"Это крайне возмутило российскую сторону. Именно поэтому они осуществляли демарш, обвиняли в выходе из Минских соглашений и т.д." – напомнил советник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 28 октября Алексей Арестович сообщил, что назначен советником украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по информационной политике – с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины.

  • Выяснилось, что в 2017 году Арестович заявлял, якобы не считает Украину частью Европы. В Facebook эксперт жаловался, что в украинском обществе нельзя озвучивать свое мнение, выбирать язык для общения и иметь свои ценности.

  • Кроме этого, ранее советник и спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович говорил, что не считал себя патриотом.

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