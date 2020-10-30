Арестович признался, кто "чертит красные линии" для украинской делегации в ТКГ

Все красные линии для украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу "чертит" президент Украины Владимир Зеленский.

Как заявил в интервью Politeka новоназначенный советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, это исключительная прерогатива президента, и парламента в частности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы в группе не определяем и не комментируем направление этой политики, потому что мы выполняем те задачи, которые перед нами ставятся на дипломатическом участке", – отметил он.

По словам Арестовича, ранее заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников обозначил все "красные линии":

неприемлема отдача контроля над границей до того, как будут проведены выборы;

неприемлемы изменения в Конституцию.

"Это крайне возмутило российскую сторону. Именно поэтому они осуществляли демарш, обвиняли в выходе из Минских соглашений и т.д." – напомнил советник.

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