Арестович похвастался, что будет делать в ТКГ, и поделился позицией по поводу "Минска"

Блогер, военный обозреватель и с недавнего времени советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что национальные интересы в ней защищены надежно.

Кроме этого, участие в ТКГ является вторым фронтом войны за Украину, который ведется дипломатическими средствами. О том, почему он согласился занять свой пост и чем будет заниматься, новоназначенный спикер рассказал эфире канала "Украина 24".

"У меня главное предостережение было по поводу того, какую политику проводит украинская делегация и надежно ли защищены национальные интересы Украины. Когда я во всем убедился, то дал согласие. Давно наблюдал за этим, не менее двух-трех месяцев, принял участие в заседании нескольких подгрупп", – признался Арестович.

По его словам, на него в ТКГ возложено несколько задач. Прежде всего, он будет отвечать за то, чтобы граждане Украины, СМИ, международные партнеры были своевременно уведомлены о том, что происходит, о "целях нашей политики и путях их достижения".

"Россияне постоянно опережали нас в трактовках того, о чем договорились, а мы пытались их догнать в течение трех-четырех суток, что было нам не на пользу. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, я и согласился взять на себя это направление. Подчеркиваю, что я не просто спикер, а советник по информационной политике, то есть выношу решения, касающиеся коммуникации", – подчеркнул Арестович.

Он добавил, что обмен пленными пока "поставлен на паузу" в ТКГ, примерно на неделю, и будет обсуждаться после представления украинской стороной плана действий.

"Потому что есть замечания с нашей стороны, они будут прописаны, мы будем просить, чтобы их учитывали. Затем снова начнутся консультации в рамках группы по гуманитарным вопросам", – сказал спикер.

Он отметил, что, по его мнению как военного обозревателя, альтернативы Минским договоренностям в урегулировании ситуации на Донбассе не существует.

"Это договоренности, которые были согласованы Советом безопасности ООН, это основания для сохранения санкции для России в частности, это предоставление Украине международной, в том числе и военной, помощи. Отказываться было бы глупо и рискованно, мы должны вести себя как государство", – заявил Арестович.

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