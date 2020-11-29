Арестович о срыве обмена пленными: Россия нас шантажирует

Россия шантажирует Украину, распространяя информацию о срыве новогоднего обмена пленными.

Об этом сообщил УНН спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, отметив, что обмен может все-таки произойти.

"Они нас шантажируют. Это информационное обеспечение процессов, которые они проводят. Процессы эти выглядят в настоящее время так, что они поняли опасность, которую несет в себе приход (Джозефа) Байдена и его администрации в США, и хотят сбить Минский и Нормандский формат, для того, чтобы выйти напрямую на переговоры (с США – Ред.), мне кажется", – пояснил он.

По словам Арестовича, позиция украинской стороны состоит в том, чтобы президент РФ Владимир Путин прибыл на встречу в нормандском формате. В таком формате у главы Кремля должны прямо спросить о выполнении договоренностей, достигнутых в Париже, Франция. Но российская сторона этого не хочет, поэтому и устраивает провокации.

"Для этого делаются и демарши на переговорах, и соответствующее информационное обеспечение, в том числе по очень чувствительным вопросам – обмену пленными, чтобы обвинить президента Зеленского и его команду, вообще Украину, в том, что мы пренебрегаем жизнью пленных далее... Могу сказать, что будет – будет наращиваться обвинения нас, и линия будет такова, что мы дезавуировали Минский формат, мы "негодяи и сволочи" и т.д. К этому надо быть готовыми", – акцентировал он.

Напомним, что ранее Арестович сказал, что Россия открыто врет об Украине на заседании в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сторона не согласилась на проведение обмена пленными между Украиной и террористами "Л/ДНР" до Нового года.

Также глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пояснил, почему и как Россия избегает обмена пленными.