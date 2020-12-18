Арестович попросил прощения за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ
Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович извинился за распространенный им российский фейк об убитом воине Вооруженных сил Украины после пересечения линии разграничения. В частности, была обнародована ложная версия, согласно которой защитник был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и поэтому умер.
Объяснение своего поступка Арестович опубликовал на официальном Telegram-канале ТКГ. Он признался, что случайно опубликовал версию, озвученную российскими террористами.
"Прошу прощения за дезинформацию общества. Это сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую несу я лично. Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ и фактически обнародовал версию оккупантов", – сказал Арестович.
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинский воин погиб при невыясненных обстоятельствах 14 декабря. Он якобы сам перешел на временно оккупированную террористами "Л/ДНР" территорию.
17 декабря боевики передали его тело представителям Украины. Способствовали этому международные посредники и группа "Эвакуация 200".
После этого пресс-служба ТКГ опубликовала сообщение, в котором утверждала, что военный, "находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алкогольной или наркотической интоксикации".
Впрочем впоследствии стало известно, что защитник был задушен. Кроме того, на его теле обнаружили много ссадин.