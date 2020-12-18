Арестович попросил прощения за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович извинился за распространенный им российский фейк об убитом воине Вооруженных сил Украины после пересечения линии разграничения. В частности, была обнародована ложная версия, согласно которой защитник был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и поэтому умер.

Объяснение своего поступка Арестович опубликовал на официальном Telegram-канале ТКГ. Он признался, что случайно опубликовал версию, озвученную российскими террористами.

"Прошу прощения за дезинформацию общества. Это сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую несу я лично. Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ и фактически обнародовал версию оккупантов", – сказал Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL: