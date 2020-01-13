Арестованы 60 миллионов франков: в Швейцарии открыли дело против семьи экс-нардепа

Швейцария начала уголовное расследование против членов семьи одного из народных депутатов Верховной Рады Украины 8 созыва.

Об этом в своем Telegram-канале написал член наблюдательного совета "Укрзализныци" и нардеп 8 созыва Сергей Лещенко. По его словам, в рамках следствия арестованы 60 миллионов швейцарских франков на счетах в двух банках – Bank Rothschild & Co (Цюрих) и EFG Bank (Лугано).

При этом имени бывшего народного депутата, против семьи которого начали производство, Лещенко не назвал.

В Швейцарии открыли дело против семьи экс-нардепа Верховной Рады

Как писал OBOZREVATEL, в Швейцарии бывшему народному депутату Николаю Мартыненко предъявили официальное обвинение по делу в отмывании 2,8 млн евро.

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