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13 января • обновлено в 10:28
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Арестованы 60 миллионов франков: в Швейцарии открыли дело против семьи экс-нардепа

1.7т
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Швейцария начала уголовное расследование против членов семьи одного из народных депутатов Верховной Рады Украины 8 созыва.

Об этом в своем Telegram-канале написал член наблюдательного совета "Укрзализныци" и нардеп 8 созыва Сергей Лещенко. По его словам, в рамках следствия арестованы 60 миллионов швейцарских франков на счетах в двух банках – Bank Rothschild & Co (Цюрих) и EFG Bank (Лугано).

При этом имени бывшего народного депутата, против семьи которого начали производство, Лещенко не назвал.

В Швейцарии открыли дело против семьи экс-нардепа Верховной Рады

В Швейцарии открыли дело против семьи экс-нардепа Верховной Рады

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Сергей Лещенко
Место
Швейцария
Тег
Верховная Рада Украины
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