Арест завода "Океан": депутаты Николаева обратились к Зеленскому с требованием

Депутаты Николаевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой взять под личный контроль вопрос с арестом завода "Океан".

Об этом они сообщили на заседании горсовета 6 февраля. Так, владелец завода Василий Капацына рассказал о проблеме, которая сложилась на предприятии в связи с наложением ареста.

"В декабре 2018 года у Николаева появилась возможность возродить кораблестроение. На заводе сегодня работает 700 человек, а фонд заработной платы составляет 12 миллионов гривен. Я приобрел этот завод законно. Я и моя команда взяли на себя тяжелый крест, это очень сложно, но мы поставили перед собой задачу восстановить завод. Мы смогли возродить завод, привлекли 6 иностранных контрактов. мы вышли на сотрудничество с государственным концерном в Италии. Есть, о чем говорить, мы заложили хороший фундамент. Но, завод арестовали", – сказал Капацына.

Завод "Океан" delo.ua

Он отметил, что на сегодняшний день из-за ареста имущества, был нанесен тяжелый удар по репутации завода, что может привести к очередной остановке его работы и превращение его в "кустарную мастерскую".

"Я уверен, что это все лопнет как мыльный пузырь, вся эта история. Попытка "обилетить" Капацыну не пройдет, я не встану на колени перед прокурорами. Я хочу, чтобы меня услышали, что тот репутационный удар, который нанесли, сегодня поставил под сомнение возможность вообще этот завод сохранить как судостроительный завод. Завод будет, но мы можем стать кустарной мастерской. Я не знаю, что делать дальше. Это крик души", – добавил он.

В свою очередь глава фракции "Европейская солидарность" в Николаевском городском совете Елена Киселева призвала депутатов поддержать завод "Океан" и не позволить государству его "уничтожить".

"Никому не позволено воровать у николаевцев надежду! Наш "Океан" стоял, город Николаев имел надежду восстановить кораблестроение и, если нужно, мы за это будем драться, всеми законными способами. Нас не нужно нянчить, не нужно своими липкими ручонками к нам лезть. Закон один для всех", – заявила Киселева.

Депутат горсовета Наталья Горбенко отметила, что совет обязан поддержать "внутреннего инвестора".

"Все, что происходит внутри завода "Океан" – происходит под лозунгом: "Патриотизм. Профессионализм. Порядочность". И мы по отношению к этому предприятию должны вести себя так же", – добавила Горбенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшие российские акционеры Николаевского судостроительного завода "Океан", которые довели стратегическое для Украины предприятие до банкротства, снова пытаются вернуть контроль над заводом. Для этого они оказывают давление на Генеральную прокуратуру Украины через депутатов партии власти.

В октябре 2019 народный депутат-мажоритарщик от президентской партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник прямо в сессионном зале Верховной Рады обсуждал, как "решить" вопрос с прокуратурой.

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