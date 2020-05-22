Украина подала громкий иск против России в Гаагу, но есть подводные камни. Какие шансы победить Москву

Международник поясняет, что дело сложное и будет длиться 3-5 лет, но шансы "добить" Россию у Украины есть

Киев хочет получить компенсацию как за причиненный ущерб, так и за незаконное пленение моряков

Украина 22 мая подала в Международный трибунал в Гааге иск против РФ за агрессию в Керченском проливе в ноябре 2018-го

Украина просит Международный морской трибунал наказать Россию за агрессию в Черном море. Если юристы и международники смогут победить, то Кремль выплатит миллионы долларов компенсации.

Но несмотря на очевидные тузы у Киева, дело может быть длительным и сложным. Какие перспективы у Украины и в чем суть иска – разбирался OBOZREVATEL.

О каких событиях идет речь? Кратко

Утром, 25 ноября 2018 года, пограничный корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины во время планового перехода из порта Одессы в Мариуполь. Невзирая на провокации со стороны РФ, группа украинских кораблей продолжила путь к месту назначения.

После череды событий и незаконного нападения со стороны военнослужащих РФ было захвачено 3 корабля ВМС Украины: "Бердянск", "Никополь" и "Яны-Капу". В плен попали 24 моряка, которых поместили в тюрьму Лефортово, их объявили преступниками.

Момент захвата RT

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить моряков и вернуть Украине военные корабли. В Кремле же ответили, что не планируют исполнять решение суда.

Ситуация разрешилась 7 сентября 2019 года: моряки попали в списки по обмену пленными между Украиной и Россией и вернулись домой. Военные корабли Украине возвратили лишь в ноябре с большим скандалом. Оказалось, что с них сняли не только вооружение, но даже унитазы.

Захваченные судна

В чем суть иска?

22 мая Украина официально подала иск против России в Международный трибунал в Гааге. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который коротко презентовал суть наработок.

"Россия должна ответить за нарушение Конвенции ООН о морском праве, когда в тюрьме на протяжении 9 месяцев находились наши моряки, а также за то, что плену 11 месяцев были наши корабли", – подчеркнул он.

Документ включает в себя сразу несколько пунктов:

аргументирование правовой позиции, а также предоставление фактов о нарушении РФ международных соглашений;

опрос свидетелей тех событий, адвокатов и различных экспертов.

Несмотря на то что документ конфиденциальный, замминистра иностранных дел Евгений Енин подчеркнул – Киев будет требовать от РФ компенсации как для моряков, которые пострадали от агрессии, так и для самого государства Украина.

"Первый пункт – возмещение ущерба военно-морским силам за ремонт кораблей, а также невозможность их использовать на протяжении года. Второй – покрытие ущерба нашим морякам, которых незаконно удерживали в тюрьме Лефортова более 9 с половиной месяцев. Третий – компенсация ущерба государству Украина за нарушение ее прав", – пояснил Енин, который и будет далее курировать это дело.

Какие перспективы?

Эксперт по морскому праву Богдан Устименко пояснил OBOZREVATEL, что подобные суды в среднем длятся 3-5 лет. Поэтому на быстрое решение рассчитывать не приходится.

"Этот арбитраж был создан на основе Конвенции ООН по морскому праву. Конвенция военные вопросы не регулирует, ведь есть право войны и мира. Но касаемо этого дела в Анклосе есть статья об иммунитете военных кораблей, кроме государства-флага. Россияне не имели права захватывать корабли, ведь они шли из Одессы в Мариуполь, а Керченский пролив имеет статус международного. К слову, по аналогичному маршруту в сентябре 2018 прошли два наших корабля "Донбасс" и "Корець", и никаких проблем не было", – пояснил он.

Украинские моряки в российской тюрьме

В украинском МИДе рассчитывают, что решение суда будет уже в 2023 году, и Украина сможет получить компенсацию. Правда, выплатит ли ее Кремль в случае проигрыша – вопрос малопрогнозируемый. Ведь в России обычно существует практика невыполнения решения арбитражных и иностранных судов.

Поэтому не исключено, что в случае победы Украине придется через международные инстанции добиваться получиния возмещения ущерба по принятому решению суда.

Сколько можно получить компенсации?

Цифры официально не озвучиваются, так как речь идет о конфиденциальных вещах. Но, по словам Устименко, обычно в Международном суде сумма компенсаций намного меньше, чем требует истец. Речь идет примерно о выплате 60-70% суммы.

"Если брать дело Игоря Коломойского и группы "Приват", то они хотели изначально 220 млн долларов. В итоге получили 159 млн. Где-то на треть меньше. Обычно Арбитражные суды действуют исходя из этой логики", – подчеркнул юрист.

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