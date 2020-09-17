Арахамия заявил, что заблокирует создание ВСК по "вагнеровцам"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал лично блокировать создание в Верховной Раде временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию сорванной спецоперации по задержанию членов ЧВК Вагнера.

Как заявил он в комментарии журналистам, есть вопрос доступа и допуска к государственной тайне (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Например, я в комитете национальной обороны и безопасности. И у нас не все члены комитета даже имеют доступ и допуск... Если, допустим, эта спецоперация, как пишут СМИ, была выполнена вместе с другими спецслужбами других стран, то вы думаете, что это будет одобрено спецслужбами других стран, когда их закрытые отношения будут каким-то образом обсуждены в обществе? Вы видели совместную операцию Моссада или МИ6, которую обсуждали бы в каком парламенте? Для этого существует конкретная механика, определенная законодательством", – сказал Арахамия.

По его словам, существует подкомитет по разведке, в котором есть люди из всех фракций в парламенте, которые могут получить допуск и доступ, пригласить любую персону в этой стране на доклад в закрытом формате, чтобы выяснить все обстоятельства. А потом кратко, не разглашая никакую тайну, доложить обществу, есть ли измена, или ее нет.

"Так работает весь мир. Я не понимаю, зачем политизировать деятельность спецслужб. Это глупость. Партия "Голос" хотела зачем-то это сделать. У нас была длительная дискуссия. Я доложил и довел до них свое мнение, что если вы хотите действительно разобраться, а не делать из этого какие-то политические вещи, приходите на комитет по разведке... Еще раз повторяю: я буду блокировать лично. Потому что считаю, как и все руководители спецслужб, кто участвовал и не участвовал, все без исключения, это вообще ерунда", – добавил глава фракции СН.

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