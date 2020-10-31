Арахамия заявил о поддержке ЕС и G7 обновления Конституционного суда

Законодательное предложение президента Украины Владимира Зеленского об обновлении состава Конституционного суда поддержал Европарламент и послы стран "Большой семерки" (G7).

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в своей колонке на "Украинской правде". Он подчеркнул, что другой альтернативы кроме обновления КС нет.

"Решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент. А на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров. Никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного суда нет", – написал Арахамия.

Глава фракции добавил, что, если оставить судей, которые принимают "такие откровенные антиконституционные решения", то Украина получит демонтаж не только антикоррупционной инфраструктуры.

"На очереди у этих судей – решение относительной Антикоррупицонного суда и банковской системы", – добавил Арахамия.

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