Арахамия заявил, что угроза безвиза с ЕС – слухи и призвал "не обращать внимания"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказался, что угроза для безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры – просто слухи.

Так Арахамия отреагировал на заявление немецкого евродепутата Виолы фон Крамон. Кроме того, народный депутат призвал "не обращать внимание", сообщает "Цензор.Нет".

"Давайте не будем обращать внимание на слухи, а на документы", – сказал он.

На замечание журналиста о том, что это не слухи, а заявление немецкого евродепутата, участницы комитета по иностранным делам Арахамия возразил.

"Я буду реагировать только на письма. Письма нет ни от кого. Ни от депутата, ни от парламента... Я вам напоминаю, что у нас есть ассоциация с ЕС – там сотни, а то и тысячи документов, которые ратифицированы. Там никакого САП нет, там есть независимость антикоррупционной структуры, мы это поддерживаем и будем это соблюдать", – добавил нардеп.

Напомним, что прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из условий предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, представители США, стран ЕС и международные эксперты заявили об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.