Арахамия взялся за Минэнерго: альтернативы Витренко нет, голосовать будут заново
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что альтернативы Юрию Витренко на должности министра энергетики нет.
Свое "экспертное" видение будущего украинской энергетики лоббист сомнительных схем с игорным бизнесом и "сверхбыстрыми паспортами" Арахамия высказал в кулуарах Верховной Рады. Запись его речи опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.
По его словам, Витренко не утвердили на государственную должность, потому что он мало общался с депутатами и не рассказывал им о своем курсе и первоочередных задачах.
Арахамия признался, что лично ходил по залу ВР и выяснял у коллег, почему они не поддержали кандидатуру Витренко. Оказалось, из-за отсутствия "доступа к телу".
"Очень много депутатов чувствуют себя немного обиженными, что у них не было, как говорится, доступа к телу. Я лично ходил по залу и спрашивал людей", – рассказал глава фракции.
Он высчитал, что отсутствие коммуникации отняло у Витренко около 20-30% голосов. Нардеп объяснил это сжатыми сроками – мол, не успел человек со всеми поговорить и договориться.
Впрочем Арахамия не унывает. Подчеркнув безальтернативность кандидатуры бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украина", он заверил журналистов, что еще одно голосование пройдет в январе.
Очевидно, к тому времени отдохнувшие нардепы станут более сговорчивыми, а кандидат на кресло министра энергетики прислушается к совету Арахамии и донесет свое видение развития отрасли как можно большему количеству парламентариев. Чтобы они не чувствовали себя обиженными.
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 17 декабря провалила назначение Юрия Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики. "За" соответствующее решение проголосовало 186 нардепов из 225 необходимых.
Ранее профильный комитет парламента отклонил его кандидатуру.