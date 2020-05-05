Арахамия взбесился из-за законопроекта Порошенко о выплатах врачам. Фото
Во фракции "Слуга народа" готовы в три раза увеличить выплаты врачам, заболевшим или умершим от коронавируса COVID-19, лишь бы перехватить инициативу у "Европейской солидарности".
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Об этом говорится в скринах переписки информационного канала "Слуга народа" в Telegram, которые обнародовало издание "Цензор.Нет" (чтобы посмотреть переписку, проскролльте новость до конца). В них говорится, что глава "СН" Давид Арахамия возмущен тем, что "слуги народа" согласились на внеочередную сессию Верховной Рады по инициативе лидера "ЕС" Петра Порошенко.
"На последней сессии люди Пети ходили и собирали подписи, часть наших людей повелась на их провокацию и тоже дала подписи. В результате впервые в наше истории Петя без нас смог собрать внеочередную сессию с законом про коронавирус. Там популизм. Если врач заболел, то получает 100 необлагаемых минимумов. Если врач умер – получает 750 нмд", – сказано в переписке.
Отмечается, что "Слуга народа" зарегистрировала альтернативный законопроект.
"Чтобы не отдать Пете в руки инициативу, мы зарегистрировали альтернативный законопроект, в котором: если врач умер от коронавируса, мы приравниваем его к смерти военнослужащего на передовой со всеми выплатами; если врач заболел и в течение календарного года получил любую степень инвалидности – то государство выплачивает ему не менее 300 нмд", – пишет Арахамия.
Глава фракции "СН" добавил в конце: "Надеюсь, наши коллеги, которые подписали эту хе*ню, будут в следующий раз осмотрительнее и не будут от Пети подписывать ничего".
Как сообщал OBOZREVATEL, "Европейская солидарность" добилась проведения внеочередного заседания Верховной Рады для принятия законов о страховании врачей и введения массового тестирования. Его проведут в четверг 7 мая.
Арахамия в свою очередь предложил нардепам вернуться к работе в обычном режиме уже через две недели - 18 мая - и внес в Раду соответствующий проект постановления.