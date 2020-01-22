"Плана силового возвращения Донбасса нет": Арахамия успокоил пропагандистов Путина в Давосе

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который вместе с президентом Владимир Зеленский прибыл на экономический форум в швейцарский Давос, дал комментарии пропагандистам Кремля.

Подтверждающее видео общения обнародовало радио "НВ" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Огласили свои намерения идти максимально быстрыми шагами к миру. В первую очередь, я считаю, нужно сконцентрироваться на полном прекращении огня. Для обеих сторон. И тогда это будет самым сильным сигналом за последние 5 лет. Я думаю, это по силам лидерам обоих государств. Мы же в свою очередь также сделаем все возможное", – рассказал он "Первому каналу".

Арахамия успокоил пропагандистов Путина в Давосе Скриншот из видео

Другие пропагандисты спросили у Арахамии, что нужно сделать, чтобы восстановить нормальные отношения между Россией и Украиной. "Во первых, деэкскалация военного конфликта", – ответил Арахамия.

Глава фракции также заверил, что у Украины нет плана силового возвращения Донбасса.

"Я не думаю, что он существует, потому что у нас все усилия последние 6 месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование. Будем делать, что от нас зависит, на политическом уровне", – пояснил он.

Арахамія в Давосі давав коментарі російським пропагандистам



Про, що можна говорити коли голова президентської фракції роздає інтерв'ю пропагандонам з мордору...... pic.twitter.com/d4HK0wLZI8 — Poltava for European solidarity (@Poltava45296989) January 22, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский также ответил на вопрос пропагандистам. Он рассказал о новом обмене пленными и подтвердил визит госсекретаря США Майка Помпео.

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