Арахамия сравнил медсистему Украины с армией 2014-го

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что медицинская система Украины в сегодняшних реалиях укрепляется так же, как это было с армией в 2014 году.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24". Нардеп признал, что в стране существует проблема с койко-местами для больных коронавирусом, а также недостаточным охватом населения тестированием.

"Конечно, не хватает. Но все равно нужно понимать, что мы в условиях, как в 2014 году армия выглядела, и надо было срочно воевать. Вот примерно в такой ситуации и медицинская система. Но она каждый день "наращивает мышцы". И, по сути, когда люди не понимают, говорят: какая разница – три тысячи, пять или семь (уменьшение количества заражений COVID-19, выявленных в Украине за сутки. – Ред.). Разница в том, что мы покупаем время. И каждый день, который мы покупаем, он наращивает мышцы медицинской системы", – поделился мыслями "слуга".

По его словам, если благодаря карантинным ограничениям в стране удалось замедлить рост заболеваемости хотя бы на неделю, то так медучреждения получают несколько тысяч свободных койко-мест для пациентов, которые лечились дома.

"Сейчас у нас довольно успокаивающие цифры, людей, которым необходима госпитализация, у нас процент значительно ниже, чем в Европе. То есть, большинство коронавирус переносят дома. И это хорошо для нас с точки зрения медицинской инфраструктуры. Потому что представьте, что условно половина пришла в больницы, то мы бы за четыре-пять дней полностью уже получили бы коллапс в медицинской системе", – пояснил Арахамия.

Нардеп выразил надежду, что в будущем медсистема Украины будет способна быстро принимать подобные вызовы и эффективно работать в таких условиях.

"Если мы все это пройдем, то у нас медицинская система будет способна в сотни раз более эффективно обрабатывать эпидемиологические кризисы", – подчеркнул нардеп.

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