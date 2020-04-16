Главная Новости
16 апреля • обновлено в 20:18
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Арахамия сказал, когда пройдет внеочередное заседание Верховной Рады

683
Читать материал на украинском

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады планируется на среду, 22 апреля.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНИАН. "В среду, предварительно, в среду", – сказал нардеп, отвечая на вопрос журналистов.

Кроме того, Арахамия сообщил, что правки в банковский закон (№ 2571-д) за один день проголосовать не выйдет.

Он отметил, что когда закон о внесении изменений в Регламент ВР по противодействию злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№ 1043) вступит в силу, встанет вопрос о применении особой процедуры.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

"Бабель"

"Если мы решим использовать специальную процедуру, надо собрать сначала 150 подписей народных депутатов, вынести в зал, когда будет заседание, проголосовать (не менее) 226 (народных депутатов) за применение процедуры, и затем определенное время свести в новую таблицу, и потом выносить в зал. Когда это произойдет, сейчас неизвестно", – сказал нардеп.

При этом он уверен, что оппоненты закона в ближайшие дни зарегистрируют проект постановления об отмене изменений в Регламент ВР.

"Нам надо это постановление сбить. Это будет в среду. Затем мы начинаем собирать подписи ... Я думаю, что в течение недели, возможно, двух, это будет сделано", – сказал Арахамия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство в Верховной Раде приняло законопроект, направленный на противодействие злоупотреблением прав (спам правками) народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
депутат Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Аптеки заполонили экспресс-тесты на COVID-19, но это – деньги на ветер

  • Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги