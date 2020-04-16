Арахамия сказал, когда пройдет внеочередное заседание Верховной Рады

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады планируется на среду, 22 апреля.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНИАН. "В среду, предварительно, в среду", – сказал нардеп, отвечая на вопрос журналистов.

Кроме того, Арахамия сообщил, что правки в банковский закон (№ 2571-д) за один день проголосовать не выйдет.

Он отметил, что когда закон о внесении изменений в Регламент ВР по противодействию злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№ 1043) вступит в силу, встанет вопрос о применении особой процедуры.

Давид Арахамия "Бабель"

"Если мы решим использовать специальную процедуру, надо собрать сначала 150 подписей народных депутатов, вынести в зал, когда будет заседание, проголосовать (не менее) 226 (народных депутатов) за применение процедуры, и затем определенное время свести в новую таблицу, и потом выносить в зал. Когда это произойдет, сейчас неизвестно", – сказал нардеп.

При этом он уверен, что оппоненты закона в ближайшие дни зарегистрируют проект постановления об отмене изменений в Регламент ВР.

"Нам надо это постановление сбить. Это будет в среду. Затем мы начинаем собирать подписи ... Я думаю, что в течение недели, возможно, двух, это будет сделано", – сказал Арахамия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство в Верховной Раде приняло законопроект, направленный на противодействие злоупотреблением прав (спам правками) народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

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