Арахамия сдал положительный тест на COVID-19

Алексей Титофф Политика 14:43, 20.11.2020 Обновлено: 15:32, 20.11.2020

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отправился на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус (COVID-19).

Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-секретарь политика Юлия Палийчук. В то же время она отметила, что второй тест на вирус дал отрицательный результат.

"На данный момент я не могу подтвердить, что у председателя фракции коронавирус. Он сдал один тест – он был положительный, другой – оказался отрицательный. Ждем результатов повторного тестирования, надеемся, завтра будет известен", – сказала Палийчук.

Сейчас политик находится на самоизоляции дома, ждет результатов третьего теста.

"Как человек, который переболел коронавирусом, могу сказать, что это болезнь, которая ни на какую другую не похожа. Мы общались по телефону, говорил, что чувствует себя хорошо. Давид Арахамия почти каждую неделю сдает тест, потому коммуницирует с людьми. А сейчас такая ситуация, когда многие во фракции заболели. Сдача теста – плановая процедура для него", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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