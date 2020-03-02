Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук сохранит свою должность.

"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", – заявил Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, сколько всего кандидатур на должность премьера сейчас рассматривается.

Отвечая на уточняющий вопрос, останется ли Гончарук в своем кресле, он сказал: "Думаю, что да. По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали".

Гончарук и Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, накануне Гончарука засекли на тайной встрече с главой Офиса Зеленского в одном из ресторанов Киева.

Ожидается, что в среду, 4 марта, должно состояться голосование за отставку Гончарука. Вопрос о Кабмине вынесен отдельным пунктом в заседании, которое срочно созвал президент.

По данным OBOZREVATEL, новым премьер-министром Украины, вероятнее всего, станет нынешний вице-премьер-министр – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!