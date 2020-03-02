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2 марта • обновлено в 20:28
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Арахамия считает, что Гончарук останется премьером из-за отсутствия кандидатов

7.7т
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук сохранит свою должность.

"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", – заявил Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, сколько всего кандидатур на должность премьера сейчас рассматривается.

Отвечая на уточняющий вопрос, останется ли Гончарук в своем кресле, он сказал: "Думаю, что да. По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали".

Гончарук и Зеленский

Гончарук и Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, накануне Гончарука засекли на тайной встрече с главой Офиса Зеленского в одном из ресторанов Киева.

Ожидается, что в среду, 4 марта, должно состояться голосование за отставку Гончарука. Вопрос о Кабмине вынесен отдельным пунктом в заседании, которое срочно созвал президент.

По данным OBOZREVATEL, новым премьер-министром Украины, вероятнее всего, станет нынешний вице-премьер-министр – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Алексей Гончарук Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины
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Baloban Valentina
Baloban Valentina
Да не дай Бог!!!Не мешало бы и Арахамию отправить вслед за Гончаруком!!!Но...к сожалению Украинская коррупция бессмертна!!!
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Сеню Яйценюха обратно! Пущай стену достраивает
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ напоминание украинцам: Изобретатель малороссийского наречия Иван Петрович Котляревский (29 августа (9 сентября) 1769, Полтава — 29 октября (10 ноября) 1838, Полтава). Украинский язык был создан в 1794 году на основе некоторых особенностей южнорусских диалектов, бытующего и поныне в Ростовской и Воронежской областях и при этом абсолютно взаимопонимаемых с русским языком, бытующим в Центральной России. Создан он был путём нарочитого искажения общеславянской фонетики, при которой вместо общеславянских «о» и «ѣ» стали для комического эффекта применять звук «и», «хв» вместо «ф» а также путём засорения языка инославными заимствованиями и нарочно выдуманными неологизмами. В первом случае это выразилось в том, что, например, конь, который звучит как конь и по-сербски, и по-болгарски, и даже по-лужицки, по-украински стал называться кiнь. Кот же стал называться кіт, а чтобы кота не путали с китом, кит стал произноситься как кыт. По второму же принципу табуретка стала пiдсральником, насморк нежитью, а зонт – розчипіркой. Потом уже советские украинские филологи заменили розчипірку на парасольку (от французского parasol), табуретке вернули русское название, поскольку пiдсральник звучал не совсем прилично, а насморк так и остался нежитью. Но в годы незалэжности общеславянские и международные слова стали заменять на искусственно созданные, стилизованные под простанародные лексемы. В результате акушерка стала пупорезкой, лiфт – підйомником, зеркало – люстром, процент – відсотком, а коробка передач – скринькой перепихунців... ... а мене ещё нравятся цукерки "Ведмедик клешаногий"...____
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