Арахамия рассказал, за что Лероса выгнали из "Слуги народа"

Нардепа Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Ермаком и нарушения "негласных соглашений".

Об этом на брифинге в среду, 2 сентября, заявил глава фракции СН Давид Арахамия. При этом он отрицал, что Лероса исключили по требованию и звонку президента Владимира Зеленского.

Арахамия признал, что Лерос конфликтовал с Ермаком, но фракция к этом "относилась абсолютно нейтрально", так как у них якобы была негласная договоренность не вмешиваться.

"Нет, это неправда (о звонке Зеленского. – Ред.). У него был конфликт с главой Офиса президента (Андрей Ермак. – Ред.), мы к этому как фракция относились абсолютно нейтрально", – отметил Арахамия.

Депутат пояснил, что фракция не вмешивалась в дела Лероса, который уже полгода делал такие критические заявления.

"Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, и говоришь, что мне президент не нравится, я критикую его программу, его действия... Это нормальный процесс, когда человек скажет: мне не нравится здесь находиться – в партии президента – я пойду в другую партию", – сказал Арахамия.

Со слов главы фракции СН, он переговорил с Леросом, ведь последний готовился "перейти красную линию". Лерос, по словам Арахамии, понимал последствия того, что собирался сделать.

Также нардеп добавил, что Лерос прошел в Раду по списку партии и поэтому, если бы он самостоятельно написал заявление, то потерял бы мандат.

"Поэтому мы ему фактически помогли не потерять мандат... Он не самостоятельно эти тексты пишет, я знаю, кто ему пишет, но не буду говорить... Уже полгода его статистика голосований – 15% от голосований фракции", – резюмировал Арахамия.

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