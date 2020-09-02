Арахамия рассказал, за что Лероса выгнали из "Слуги народа"
Нардепа Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Ермаком и нарушения "негласных соглашений".
Об этом на брифинге в среду, 2 сентября, заявил глава фракции СН Давид Арахамия. При этом он отрицал, что Лероса исключили по требованию и звонку президента Владимира Зеленского.
Арахамия признал, что Лерос конфликтовал с Ермаком, но фракция к этом "относилась абсолютно нейтрально", так как у них якобы была негласная договоренность не вмешиваться.
"Нет, это неправда (о звонке Зеленского. – Ред.). У него был конфликт с главой Офиса президента (Андрей Ермак. – Ред.), мы к этому как фракция относились абсолютно нейтрально", – отметил Арахамия.
Депутат пояснил, что фракция не вмешивалась в дела Лероса, который уже полгода делал такие критические заявления.
"Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, и говоришь, что мне президент не нравится, я критикую его программу, его действия... Это нормальный процесс, когда человек скажет: мне не нравится здесь находиться – в партии президента – я пойду в другую партию", – сказал Арахамия.
Со слов главы фракции СН, он переговорил с Леросом, ведь последний готовился "перейти красную линию". Лерос, по словам Арахамии, понимал последствия того, что собирался сделать.
Также нардеп добавил, что Лерос прошел в Раду по списку партии и поэтому, если бы он самостоятельно написал заявление, то потерял бы мандат.
"Поэтому мы ему фактически помогли не потерять мандат... Он не самостоятельно эти тексты пишет, я знаю, кто ему пишет, но не буду говорить... Уже полгода его статистика голосований – 15% от голосований фракции", – резюмировал Арахамия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Позже Лерос отреагировал на его исключение из состава фракции. Нардеп заявил, что он будет бороться с "режимом".
Ранее нардеп Гео Лерос раскритиковал действия действующей украинской власти.
СМИ сообщили, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против Гео Лероса по части 1 статьи 212 (Уклонение от уплаты налогов) УКУ.