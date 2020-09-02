Арахамия рассказал, за что Лероса выгнали из 'Слуги народа'

Давид Арахамия рассказал, за что Гео Лероса выгнали из "Слуги народа".

Нардепа Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде из-за конфликта с главой Офисом президента Андреем Ермаком.

Об этом на брифинге в среду, 2 сентября, заявил глава фракции СН Давид Арахамия. При этом он отрицал, что Лероса исключили по требованию и звонку президента Владимира Зеленского.

"Нет, это неправда (о звонке Зеленского – Ред.). У него был конфликт с главой Офиса президента (Андрей Ермак – Ред.), мы к этому как фракция относились абсолютно нейтрально", – отметил Арахамия.

Депутат пояснил, что фракция не вмешивалась в дела Лероса, который уже полгода делал такие критические заявления.

"Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, и говоришь, что мне президент не нравится, я критикую его программу, его действия... Это нормальный процесс, когда человек скажет, мне не нравится здесь находиться – в партии президента – я пойду в другую партию", – сказал Арахамия.

Также нардеп добавил, что Лерос прошел в Раду по списку партии и поэтому, если бы он самостоятельно написал заявление, то потерял бы мандат.

"Поэтому мы ему фактически помогли не потерять мандат... Он не самостоятельно эти тексты пишет, я знаю, кто ему пишет, но не буду говорить... Уже полгода его статистика голосований 15% от голосований фракции", – резюмировал Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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