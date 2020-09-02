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Арахамия рассказал, за что Лероса выгнали из "Слуги народа"

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
6,2 т.
Арахамия рассказал, за что Лероса выгнали из 'Слуги народа'

Давид Арахамия рассказал, за что Гео Лероса выгнали из "Слуги народа".

Нардепа Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде из-за конфликта с главой Офисом президента Андреем Ермаком.

Об этом на брифинге в среду, 2 сентября, заявил глава фракции СН Давид Арахамия. При этом он отрицал, что Лероса исключили по требованию и звонку президента Владимира Зеленского.

"Нет, это неправда (о звонке Зеленского – Ред.). У него был конфликт с главой Офиса президента (Андрей Ермак – Ред.), мы к этому как фракция относились абсолютно нейтрально", – отметил Арахамия.

Депутат пояснил, что фракция не вмешивалась в дела Лероса, который уже полгода делал такие критические заявления.

"Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, и говоришь, что мне президент не нравится, я критикую его программу, его действия... Это нормальный процесс, когда человек скажет, мне не нравится здесь находиться – в партии президента – я пойду в другую партию", – сказал Арахамия.

Также нардеп добавил, что Лерос прошел в Раду по списку партии и поэтому, если бы он самостоятельно написал заявление, то потерял бы мандат.

"Поэтому мы ему фактически помогли не потерять мандат... Он не самостоятельно эти тексты пишет, я знаю, кто ему пишет, но не буду говорить... Уже полгода его статистика голосований 15% от голосований фракции", – резюмировал Арахамия.

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