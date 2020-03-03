Арахамия рассказал, распустит ли Зеленский Раду

Вероятность роспуска Верховной Рады близка к нулю, прежде всего из-за того, что партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" уже не сможет получить такого представительства, как в нынешнем созыве.

Такое мнение высказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Интерфакс-Украина. Второй причиной, по которой не стоит ждать роспуска Рады, по словам Арахамии является то, что во фракции СН "научились сосуществовать друг с другом", и дискуссии стали рабочими.

Арахамия уверен, что во фракции получена работоспособная модель деятельности.

Давид Арахамия censor.net.ua

"Были ли хоть раз ситуации, когда мы не проголосовали то, что мы должны были проголосовать, когда приняли решение по голосованию? Не было. Были сбои. По "игорке" (законопроекту об игорном бизнесе) был сбой один и еще по какому-то закону был сбой. Но мы потом вернулись и подкорректировали. То есть были удары в штангу, но не было забитых голов. Это очень важно", – сказал Арахамия.

Депутат отметил, что это означает, что в целом модель работает. Если заглянуть в процесс, то есть поле для усовершенствования. Но если смотреть по результату, то результат всех удовлетворяет.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что в Украине проведут переформатирование Кабинета министров.

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