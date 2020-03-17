Арахамия рассказал, как Ермак успокоил бунт "слуг народа" против ОРДЛО

Члены фракции "Слуга народа", которые выступали против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО, изменили свое мнение по этому поводу после встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия. Подробности он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады 17 марта.

"Была такая ситуация чисто коммуникативная, когда они вернули уже (обращение. – Ред.). Это каким-то образом попало в интернет – до того, как был брифинг Ермака. В связи с этим было очень много манипуляций и непрофессиональных экспертных высказываний, на которые повелись не только граждане Украины, но и депутаты "Слуги народа", – признался нардеп.

Арахамия и Ермак

По его словам, вскоре была организована срочная встреча Ермака "с людьми, которые интересуются этим вопросом". В результате большинство вообще отозвали это заявление, поскольку глава ОП объяснил детали стратегии.

"К сожалению, до финального подписания нельзя рассказывать, это как в переговорах у вас есть 30-40% непубличной стратегии, которую вы не можете озвучить, потому что другой стороне дадите козырь и она будет знать, какая у вас стратегия", – сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что именно с этим было связано то недоразумение, однако потом люди увидели, что "никакой измены нет".

"К тому же господин Ермак пообещал, что если будет какое-то подписание, у нас будет отдельное заседание фракции по этому вопросу. Он всем объяснит, какая у нас стратегия, что мы стараемся сделать. Проголосуем, в том числе на фракции, чтобы он понял, какая у нас есть поддержка или поддержка, и только потом будут какие-то действия предприняты в Минске", – подытожил Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" опубликовали совместное заявление, в котором отметили невозможность подачи воды в оккупированный Россией Крым, а также по созданию так называемого консультативного органа по ОРДЛО.

Сначала под заявлением подписалось около 10 нардепов, но потом это вызвало широкий резонанс и под ним подписались уже 40 человек.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с нардепами от "Слуги народа", которые выступили против называемого консультативного органа по ОРДЛО.

Вскоре народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая рассказала, как закончилась закрытая встреча главы ОП Андрея Ермака с политиками.

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