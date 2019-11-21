Педофильский скандал в "Слуге народа": Арахамия сделал громкое заявление

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал скандал вокруг судимости его коллеги Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней. Так, если информация подтвердится, то Иванисову "будет не место в партии". Если же все окажется фейком, то его примут обратно

Такое заявление политик озвучил во время своего брифинга 21 ноября. Подробнее о том, как разгорелся педофильский скандал и что об этом думают в правящей партии – читайте в материале OBOZREVATEL.

Иванисов опровергал, а генпрокурор подтвердил

"Он опровергал, говорит, что не было никакой судимости. Это его слова. Я посмотрел речь Рябошапки (генпрокурор. – Ред.) , который сказал, что проверка подтвердила (погашение судимости. – Ред.) . Это дело 1996 года, поэтому бумаг и нет. Господин Иванисов мне сообщил, что его представитель едет в Мариупольскую колонию. Если это было – ему не место в партии. Если этого не было – мы его заберем обратно", – сказал Арахамия.

Парламентарий также пообещал, что секретариат фракции "Слуга народа" направит запросы в СБУ, ГПУ и МВД с требованием проверки по Иванисову.

Арахамия и Иванисов

"Представьте себе, как господин Иванисов себя чувствует, если это фейк. Его насильником обзывают. Если это фейк, это будет очень обидно", – отметил Арахамия, добавив, что большинство скандалов в "Слуге народа" связаны с мажоритарщиками.

Также Арахамия высказал предположение о том, что информация об изнасиловании Иванисовым выгодна неким авторитетам, которым нардеп "наступил на коррупционные интересы".

Подытоживая, Арахамия рассказал о регламенте фракции, согласно которому будет решаться вопрос с Иванисовым.

"У нас есть еще неутвержденное положение фракции. Мы туда добавили этот прецедент. Как это будет выглядеть: исключение, а затем включение по заявлению. Из партии нельзя исключить до съезда, а из фракции можно. На следующей неделе, потому что сейчас все в округах. Хочется ускорить этот процесс", – сказал нардеп.

Роман Иванисов "Гордон"

Как разгорелся скандал

Экс-народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал информацию о скандальном прошлом нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисова. Его задержали 14 сентября 1995 года Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по статье 117 части 3 (изнасилование несовершеннолетней), и статье 118 части 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время.

Сам народный депутат эти факты опроверг, назвав их "чернухой", на которую были потрачены большие деньги. Также он опубликовал в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

Один из источников OBOZREVATEL сообщил, что нардеп может быть замешан еще в двух уголовных делах, датированных 2005 и 2008 годами. Окончательного подтверждения данных фактов редакция еще не получила, поэтому утверждать об этой информации на 100% не может.

Ко такой Иванисов

Роман Иванисов, 1978 год рождения, выходец из Бердянска (Запорожская область). В его официальной биографии указано, что с конца 90-х занимался бизнесом, с 2003 года живет в Киеве. С 2005 года работал генеральным директором ООО "Укр Нафта Пром –Альянс".

С 2016 года – соучредитель и главный юрист в ООО "ПРОФ ДЕЗ КОНТРОЛЬ ПЛЮС", с того же года – соучредитель ООО "Санрайз медикал". В 2016-2017 годах был руководителем ООО "Костопильагроинвест". С 2006 года – соучредитель дочернего предприятия "Аква Волынь". Избран в Верховную Раду от 153 одномандатного округа в Ривненской области.

Малоизвестный широкой публике нардеп имеет довольно объемный список различных политических должностей. За последние 10 лет он неоднократно менял политические проекты, переходил из одной партии в другую.

Так, в открытом доступе на сайте Ривненского областного совета сказано, что Иванисов является еще и депутатом VI созыва по спискам партии "Батьківщина". На сайте открытой базы помощников народных депутатов "Посіпаки" указано, что в 2012 году нынешний "слуга" был помощником нардепа от партии "УДАР" Виталия Чугунникова.

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