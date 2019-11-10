Арахамия раскрыл планы скандального "Джокера"

Глава президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что ему удалось пообщаться с пранкером "Джокером" и узнать о его дальнейших планах.

В комментарии для OBOZREVATEL парламентарий отметил, что лично спросил о том, намерен ли "Джокер" устраивать скандальную переписку с министром экономики Тимофеем Миловановым.

Однако пранкер заверил Арахамию, что такой переписки не будет.

"Джокер"

Как сообщал OBOZREVATEL:

пранкер "Джокер" притворился генпрокурором Русланом Рябошапкой и вывел на чистую воду народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, который попался на секс-переписках в Раде.

Кроме того, публикацией канала, которая буквально подорвала сеть, стала переписка с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах". За сутки она набрала почти 35 тысяч просмотров.

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