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10 ноября • обновлено в 12:35
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Арахамия раскрыл планы скандального "Джокера"

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Глава президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что ему удалось пообщаться с пранкером "Джокером" и узнать о его дальнейших планах.

В комментарии для OBOZREVATEL парламентарий отметил, что лично спросил о том, намерен ли "Джокер" устраивать скандальную переписку с министром экономики Тимофеем Миловановым.

Однако пранкер заверил Арахамию, что такой переписки не будет.

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"Джокер"

"Джокер"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Давид Арахамия Джокер Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какой-то херней страдаете
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