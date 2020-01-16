Арахамия раскритиковал сенсацию о "записях Гончарука"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что опубликованные в сети аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами в правительстве и руководством Нацбанка – это "склейка" отдельных фраз.

При этом он не опроверг то, что на аудиозаписи звучит голос именно премьера. Ситуацию нардеп прокомментировал в кулуарах Рады телеканалу "НАШ" (посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию... Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии с финстабильности, которая длилась три часа", – поделился мыслями "слуга народа".

Давид Арахамия прокомментировал сенсацию о "записях Гончарука"

По его словам, записи опубликовал один из участников этой стратегической сессии.

Кроме этого, Арахамия отметил, что во время заседания фракции 15 января народные депутаты Александр Дубинский и Максим Бужанский предлагали объявить недоверие Гончаруку. Для этого они просили провести "сигнальное" голосование. Однако такую их инициативу поддержали лишь 10 человек.

"Все голоса связаны с одной и той же группой", – добавил глава фракции СН.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 января в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, они говорили о курсе доллара в Украине и экономических вопросах перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

Позже появилась вторая и третья части скандального разговора якобы премьер-министра Гончарука, в которой он обсуждает экономическую ситуацию в стране.

В Telegram-канале "Легитимный", близкому к заместителю председателя Офиса президента Кириллу Тимошенко, написали, что премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, заверил, что на заседании фракции "Слуги народа" 15 января не поднимались вопросы отставки отдельных членов правительства Алексея Гончарука.

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