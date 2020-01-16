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16 января • обновлено в 12:44
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Арахамия раскритиковал сенсацию о "записях Гончарука"

2.7т
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что опубликованные в сети аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами в правительстве и руководством Нацбанка – это "склейка" отдельных фраз.

При этом он не опроверг то, что на аудиозаписи звучит голос именно премьера. Ситуацию нардеп прокомментировал в кулуарах Рады телеканалу "НАШ" (посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию... Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии с финстабильности, которая длилась три часа", – поделился мыслями "слуга народа".

Давид Арахамия прокомментировал сенсацию о "записях Гончарука"

Давид Арахамия прокомментировал сенсацию о "записях Гончарука"

По его словам, записи опубликовал один из участников этой стратегической сессии.

Кроме этого, Арахамия отметил, что во время заседания фракции 15 января народные депутаты Александр Дубинский и Максим Бужанский предлагали объявить недоверие Гончаруку. Для этого они просили провести "сигнальное" голосование. Однако такую их инициативу поддержали лишь 10 человек.

"Все голоса связаны с одной и той же группой", – добавил глава фракции СН.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 15 января в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, они говорили о курсе доллара в Украине и экономических вопросах перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

  • Позже появилась вторая и третья части скандального разговора якобы премьер-министра Гончарука, в которой он обсуждает экономическую ситуацию в стране.

  • В Telegram-канале "Легитимный", близкому к заместителю председателя Офиса президента Кириллу Тимошенко, написали, что премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

  • Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, заверил, что на заседании фракции "Слуги народа" 15 января не поднимались вопросы отставки отдельных членов правительства Алексея Гончарука.

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Автор
Марта Рок
Персоны
Давид Арахамия Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины Партия Слуга народа скандалы
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крузерштейн Юра
крузерштейн Юра
Зачем в стране содержится целый штат специалистов если один Арахамия может за минуту определить подделку? Гений экспертиз! Или че-то не договаривается?
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Селезнёв Юрий
Селезнёв Юрий
Та ещё обезьяна!!!
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