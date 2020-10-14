Арахамия прокомментировал возможность коалиции "Слуги народа" с ОПЗЖ

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия исключил возможность коалиции с "Оппозиционной платформой – за жизнь".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой" в среду, 14 октября. По словам народного депутата, для такого сотрудничества "нет никаких предпосылок".

"И я буду настаивать на этом. Мне кажется, что подавляющее большинство людей в ОПЗЖ имеют четкий пророссийский вектор, и нам с ними на одном пути нечего делать", – сказал Арахамия.

По его словам, во фракции "Слуга народа" есть разные точки зрения на этот счет, но Арахамия уверен, что около 90% будут против коалиции с ОПЗЖ.

"Это невозможно. Мне кажется, такой сценарий невозможен", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что после местных выборов ячейки президентской партии в некоторых регионах Украины могут создать так называемые конструкции с представителями "Оппозиционной платформы – За жизнь".