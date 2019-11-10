"Это не бизнес": Арахамия прокомментировал идею о диктатуре в СМИ

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициатива народного депутата Украины от президентской партии Александра Ткакченко о санкциях против неприбыльных СМИ – это частное мнение. Вместе с тем, он признал, что сам также поддерживает это предложение.

В комментарии Telegram-каналу "Apasov_fm" парламентарий отметил, что это якобы даст возможность бороться со СМИ, которые работают исключительно для политического влияния (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Давид Арахамия Скриншот видео

"Это индивидуальная позиция, пока нет обсуждения во фракции. Господин Ткаченко, возможно, обсуждал это то в комитете, мне неизвестно это. Но на фракции мы не выносили еще никаких вопросов. Я лично поддерживаю эту норму. Если это абсолютно убыточная история, тогда ее финансируют ради чего? Если это не бизнес, то давайте называть вещи своими именами. Если это для политического влияния. С этим надо как-то работать", – сказал Арахамия.

Он добавил, что по его данным, в Украине прибыльными якобы являются только два-три телеканала и порядка 10-12 онлайн-СМИ. Что касается всех остальных, то их Арахамия считает неприбыльными и работающими только за счет дотаций мощных групп, которые занимаются политическим влиянием.

Как сообщал OBOZREVATEL:

указом "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским, предлагается усилить ответственность СМИ за нарушение информационного законодательства.

Так, в тексте, опубликованном пресс-службой Офиса президента, говорится, что до 31 декабря 2019 года нужно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по урегулированию деятельности медиа в стране.

Это вызвало волну возмущения среди украинских журналистов. Они увидели в этих шагах переход страны к диктатуре.

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