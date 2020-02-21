Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что разведение войск на Донбассе нужно продолжать, несмотря на провокации со стороны оккупантов, которые не хотят прекращения огня.

Своим мнением он поделился в комментарии в кулуарах Верховной Рады в пятницу, 21 февраля, передает "Прямий" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Тему разведения важно продолжать, во-первых, бой состоялся не в том Золотом, в котором состоялось разведение, мы и дальше идем по пути разведения, это наш путь к установлению мира, есть с той стороны много заинтересованных сторон, которые не хотят прекращения огня и они могут делать провокации. Для этого надо быть готовыми, для этого надо усиливать нашу армию, наши оборонительные позиции", – сказал политик.

Арахамия сделал новое заявление по Донбассу kp.ua

По словам Арахамии, это единственный путь, который будет продвигаться на политическом и оперативно-тактическом уровнях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арахамия усомнился, кто начал кровавый бой под Золотым на Донбассе. Он заявил, что не владеет достоверной информацией.

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