Главная Новости
17 февраля • обновлено в 02:33
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Это отвратительно!" Арахамия пристыдил нардепов во время заседаний Рады

1.1т
Читать материал на украинском

Лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия пристыдил депутатов, которые едят на работе или отвлекаются на посторонние дела во время парламентских заседаний.

"Я видел шоколадки и тому подобное. Я знаю с точки зрения трибуны, когда я подхожу к Разумкову, это выглядит отвратительно", – сказал он в интервью телеканалу "Прямой" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Вообще зал выглядит отвратительно. Кто-то спиной сидит, одни с другими общаются, зал полупустой кажется, потому что люди не сидят на своем месте", – продолжил политик.

Новости
"Володя, ты..." Арахамия рассказал о личном общении с Зеленским

Давид Арахамия

Давид Арахамия

censor.net.ua

Он сказал, что ему обидно за депутатов, когда им нужно "целый день сидеть и на это смотреть".

В то же время он подчеркнул, что с пониманием относится к нардепам, которым нужно соблюдать режим питания.

Как писал OBOZREVATEL, Давид Арахамия также заявил, что в парламентской фракции "Слуга народа" нет группы прямого влияния украинского олигарха Игоря Коломойского. Однако существует его так называемая "орбита".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Богдана Васильченко
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
депутат Партия Слуга народа Верховная Рада Украины видео политика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги