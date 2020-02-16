"Это отвратительно!" Арахамия пристыдил нардепов во время заседаний Рады

Лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия пристыдил депутатов, которые едят на работе или отвлекаются на посторонние дела во время парламентских заседаний.

"Я видел шоколадки и тому подобное. Я знаю с точки зрения трибуны, когда я подхожу к Разумкову, – это выглядит отвратительно", – сказал он в интервью телеканалу "Прямой" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Вообще зал выглядит отвратительно. Кто-то спиной сидит, одни с другими общаются, зал полупустой кажется, потому что люди не сидят на своем месте", – продолжил политик.

Давид Арахамия censor.net.ua

Он сказал, что ему обидно за депутатов, когда им нужно "целый день сидеть и на это смотреть".

В то же время он подчеркнул, что с пониманием относится к нардепам, которым нужно соблюдать режим питания.

Как писал OBOZREVATEL, Давид Арахамия также заявил, что в парламентской фракции "Слуга народа" нет группы прямого влияния украинского олигарха Игоря Коломойского. Однако существует его так называемая "орбита".

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