Арахамия пришел в Раду в брендовых кроссовках: выяснилась их стоимость

Дарья Дурова Политика 01:45, 4.06.2020

Председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию заметили в брендовых кроссовках PUMA за 4,4 тысячи гривен.

Фотографию политика, сделанную в сессионном зале Верховной Рады Украины, опубликовала в Facebook журналистка Варвара Квитка.

Давид Арахамия в Раде
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Она сообщила, что модель Trailfox Overland коллекции весна-лето 2020 обойдется в 4490 гривен.

Давид Арахамия
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Как писал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Тарас Тарасенко засветился в Раде в джинсах и футболке с изображением черепа.

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Политика

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