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4 июня • обновлено в 02:38
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Арахамия пришел в Раду в брендовых кроссовках: выяснилась их стоимость

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Председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию заметили в брендовых кроссовках PUMA за 4,4 тысячи гривен.

Фотографию политика, сделанную в сессионном зале Верховной Рады Украины, опубликовала в Facebook журналистка Варвара Квитка.

Давид Арахамия в Раде

Давид Арахамия в Раде

Страна

Она сообщила, что модель Trailfox Overland коллекции весна-лето 2020 обойдется в 4490 гривен.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

Страна

Арахамия пришел в Раду в брендовых кроссовках: выяснилась их стоимость

Страна

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Тарас Тарасенко засветился в Раде в джинсах и футболке с изображением черепа.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
фотографии Стиль политика Партия Слуга народа
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