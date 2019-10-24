Скандал со взятками: Арахамия пришел на полиграф, но отказался сдать свидетеля. Видео

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в четверг, 24 октября, пришел на проверку полиграфом из-за скандала с возможным взяточничеством в налоговом комитете Верховной Рады.

Трансляцию происходящего ведут на YouTube-канале "Свободный" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Перед началом проверки Арахамия сделал важное заявление о свидетеле взяточничества, которого он обещал показать вечером 24 октября в эфире программы "Право на владу". Как выяснилось, ему запретили привести указанного человека.

Арахамия пришел на полиграф Скриншот из видео

"Свидетеля не будет, потому что ему запретили правоохранительные органы, поскольку есть две угрозы. Первое – утечка данных, которые могут нарушить следственный процесс, а второе – количество денег в этой схеме очень большое – где-то $20 млн на год в течение, кажется, пяти лет кто-то заработал $100 млн. Есть потенциальные угрозы самому депутату и членам его семьи", – рассказал Арахамия.

По его словам, к депутату якобы "подошли и просто дали в руки законопроект и сказали: "Надо зарегистрировать".

После короткого брифинга Арахамия приступил к тестированию.

Арахамия пришел на полиграф, но свидетеля не сдал Скриншот из видео

Напомним, накануне, 24 октября, народный депутат Александр Дубинский успешно прошел проверку. Его тестирование длилось около 3 часов. Полиграфолог, по предварительным результатам, заверил, что нардеп не брал взяток за голосование в Раде.

Арахамия, который пришел вслед за Дубинским, пройти проверку не смог из-за неготовности нового тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады, на детекторе лжи.

Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047, который имел цель ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

САП открыла уголовное производство по факту возможного подкупа.

Арахамия заявил, что у него есть косвенные доказательства и свидетель, который может подтвердить подкуп членов комитета.

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