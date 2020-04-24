Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на заявления Грузии о возможном отзыве своего посла из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам.

В эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL нардеп отметил, что в случае такого сценария Грузия столкнется с большими проблемами, чем наша страна. Также он отметил, что считает Саакашвили хорошим человеком и кандидатом на должность в правительстве.

"Почему Грузии так нервничать? Можно было бы просто абсолютно отреагировать. Кто-то кого-то взял, даже не на первое лицо, не на второе, а вице-премьер. Зачем тогда делать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует", – сказал Арахамия.

Давид Арахамия "КиевВласть"

"Если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: "У вас будут дипломатические проблемы". Это Грузия. Надо об этом не забывать", – добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что сам является грузином и прекрасно понимает, как воспринимается Саакашвили при нынешней власти.

"Это просто попытка осуществлять давление. У нас суверенное государство, и никакая страна в мире не будет нам рассказывать, кого нам нужно назначать на должность вице-премьера, а кого не надо. Здесь абсолютно неправильная риторика. Мы точно с грузинами найдем общий язык, мы братские народы, мы прекрасно поладим, это гостеприимная страна", – убежден Арахамия.

Подытоживая, он добавил, что до карантина Украина занимала второе место по количеству потока туристов в Грузию. Поэтому, полагает политик, Тбилиси не захочет потерять этот сегмент клиентов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам, что посла его страны могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства по вопросам реформ.

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе также выразил опасения в связи с возможным назначением Саакашвили на должность вице-премьера. По его мнению, возможное назначение "будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг".

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