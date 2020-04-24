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24 апреля • обновлено в 16:08
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Арахамия пригрозил Грузии проблемами из-за демарша против Саакашвили: никто не будет нам указывать!

3.2т
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на заявления Грузии о возможном отзыве своего посла из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам.

В эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL нардеп отметил, что в случае такого сценария Грузия столкнется с большими проблемами, чем наша страна. Также он отметил, что считает Саакашвили хорошим человеком и кандидатом на должность в правительстве.

"Почему Грузии так нервничать? Можно было бы просто абсолютно отреагировать. Кто-то кого-то взял, даже не на первое лицо, не на второе, а вице-премьер. Зачем тогда делать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует", – сказал Арахамия.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

"КиевВласть"

"Если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: "У вас будут дипломатические проблемы". Это Грузия. Надо об этом не забывать", – добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что сам является грузином и прекрасно понимает, как воспринимается Саакашвили при нынешней власти.

"Это просто попытка осуществлять давление. У нас суверенное государство, и никакая страна в мире не будет нам рассказывать, кого нам нужно назначать на должность вице-премьера, а кого не надо. Здесь абсолютно неправильная риторика. Мы точно с грузинами найдем общий язык, мы братские народы, мы прекрасно поладим, это гостеприимная страна", – убежден Арахамия.

Подытоживая, он добавил, что до карантина Украина занимала второе место по количеству потока туристов в Грузию. Поэтому, полагает политик, Тбилиси не захочет потерять этот сегмент клиентов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Михеил Саакашвили Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
С к а к л ы, грузиняку на гиляку...) Объявите во й ну хотя бы Грузии, она маленькая, не так страшно будет...)))
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Nayden Serg
Nayden Serg
этот Д.А.У.Н вообще не догоняет что ему хотят сказать его же соотечественники. На михо в Грузии несколько уголовных дел, он в розыске, если он такой невинный пусть поедет к себе на родину , обжалует через суд все подозрения и вперед, так нет же михо боится даже нос туда сунуть уже сколько лет, как и Беня, 4 года сидел в Швейцарии, 1 год в Израиле и в Украину ни ногой, т.к. украл 160млрд.грн. пока не появился Зе.....
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Чан Джеки
Чан Джеки
арахренамия что бы устроить етого бегемота вам нада ссора с грузией .ты для мене вообще ноль со своей партией клоунов и подавайте сыны осла моего в отставку гряные ваши морды.
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