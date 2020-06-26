Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал стать инвестиционной няней для завода "Океан" и привлекать заказы иностранных компаний и инвестиций.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту "НикВести" по итогам визита на судостроительный завод (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Вместе с Давидом Арахамией предприятие, которое сейчас находится под арестом, посетили николаевские нардепы от партии "Слуга народа" Игорь Негулевский, Александр Пасечный, Максим Дырдин, Игорь Копытин и Александр Гайду. Политики осмотрели состояние цехов предприятия, его территории и лично проверили, идет ли разграбление и распил на металл мощностей завода.

Владелец завода Николай Капацына вместе с директором по производству Андреем Фатьяновым рассказали "слугам народа" о ситуации на предприятии, показали технологический процесс, рассказали о модернизации, которую проводит новый собственник после покупки имущества завода в декабре 2018 года.

"Когда мы приобрели целостный имущественный комплекс и стали собственниками завода, в каком состоянии были вот эти механизмы, которые высокоточно работают? Дискетой 3,5 дюйма переносили информацию из конструкторского бюро, которое было разрушено, 90-х годов компьютеры, в эти системы управления. Сегодня это по проводной или беспроводной связи синхронизировано, мы модернизировали и инвестировали в 6 рабочих мест в конструкторском бюро, закупили специализированные программы для корпусостроения и сегодня реально на хорошем уровне работаем", – рассказал Николай Капацына.

Арахамия побывал на заводе "Океан" (nikvesti.com)

Он рассказал, что недавно технические специалисты из Франции провели аудит завода для возможного участия в изготовлении патрульных катеров, и хоть завод не получил подряд, но "Океану" дали положительные отзывы. Сегодня завод занимается не только судостроением и судоремонтом, но и является субподрядчиком на заказах по ремонту мостов, выполнял заказ для компании Siemens и другие работы.

Николай Капацына рассказал народным депутатам, что новому собственнику предприятие досталось в весьма разграбленном состоянии, а потому ему пришлось инвестировать в ремонт и модернизацию оборудования "Океана".

"Сегодня мы это восстанавливаем, чтобы как-то выживать на этом рынке. Благо, перспектива есть, рынок есть, предприятие может работать! Его нельзя останавливать, потому что арест – это колоссальная репутационная потеря", – сказал Николай Капацына.

Отвечая на вопросы Давида Арахамии, производственный директор завода рассказал, что раньше на "Океане" работали до 3,5 тысяч сотрудников, а сейчас 700. На это Давид Арахамия высказал мнение о том, что нужно поскорее снять арест с завода, чтобы вернувшиеся из-за границы в связи с карантином судостроители не покинули Украину снова, а остались работать дома.

"Надо сделать все возможное, чтобы до снятия карантина снять арест. Для того, чтобы люди чувствовали, что здесь есть перспективы и будущее. Таким образом, они не будут уезжать. Они должны видеть свет в конце туннеля", – сказал Давид Арахамия.

Арахамия и Капацына на судостроительном заводе (nikvesti.com)

Отвечая на вопрос политика о том, как николаевские народные депутаты могут помочь судостроительному заводу, Николай Капацына рассказал, что, прежде всего, необходимо развенчать миф о том, что новые владельцы уничтожают "Океан", неподтвержденная информация о чем начала распространяться накануне.

"Надо развенчать миф о том, что здесь что-то режется. Вы своими глазами видите, предприятие работает, мы его из последних сил поддерживаем в условиях ареста, всему коллективу платим зарплаты. Донести до высших лиц страны, которые занимаются соблюдением законов, что это предприятие как минимум опорочено репутационно, была произведена очень успешная атака. Я считаю, что на законодательном уровне судостроительная отрасль – это золотые яйца. Надо сделать ее национальным приоритетом, над программами кредитования, работать над оборонной программой. Завод "Океан" может быть партнером для министерства обороны, корпорации "Укроборонпром". Мы способны выполнять как ремонт, так и строительство как внутренних заказов, так и международных. Это уровень исключительно национальный", – сказал Николай Капацына.

После проведенной экскурсии Давид Арахамия заявил, что он готов стать инвестиционной няней "Океана", привозить на предприятие инвесторов и заказчиков, привлекать инвестиции на его модернизацию.

"Я из-за скромности не хотел это предлагать… Но да, я готов быть инвестиционной няней этого завода. Это наш николаевский завод, это наши николаевские люди, и было бы почетно до конца нашей каденции превратить этот завод в то цветущее и растущее предприятие, в цветущий комплекс, жемчужину инвестиции Николаевщины. Если получится привлечь сюда на завод 50-100 миллионов долларов в развитие инфраструктуры, то я буду считать это большим достижением", – заявил Давид Арахамия.

Он также анонсировал проведение брифинга николаевских нардепов в стенах Верховной Рады, на котором они расскажут о своей инспекции на заводе и публично опровергнут все заявления о его разграблении. После этого Давид Арахамия пообещал направить коллективное обращение в правоохранительные органы с просьбой в кратчайшие сроки снять арест с имущественного комплекса "Океана".

"Мы сделаем с нардепами от Николаевщины брифинг, на котором расскажем, что мы провели инспекционный визит для того, чтобы рассказать, что против предприятия ведется в чистом виде заказная информационная атака, чтобы правоохранители увидели это, они немного в потерянном состоянии. Правоохранители изучают документы и на них идет активное давление со стороны информационных ресурсов о том, что предприятие грабят и так далее. Мы видим, что предприятие работает, и никакие аресты здесь не нужны, никто отсюда никуда не убежит. Капацыны – это потомственная семья промышленников, которые в этот город привели десятки и сотни миллионов долларов инвестиций. Они никуда бежать не собираются. Завод на металл никто не разбирает. Нужно снимать арест. Предприятия должно работать, зарубежные инвесторы должны приносить сюда заказы, забирать свою продукцию. Суда нужно возить делегации инвесторов, а как раз сейчас после карантина у людей просыпается инвестиционный аппетит. Нам будет очень плохо, если мы пропустим этот инвестиционный цикл. Будем делать все, что от нас возможно, для того, чтобы очистить кристально чистую репутацию акционеров и николаевскому предприятию дать максимальную возможность для роста и развития", – резюмировал Давид Арахамия.