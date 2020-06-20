МоваЯзык

Топ-темы:

Арахамия пообещал отдать свою зарплату украинке с Донбасса. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
800
Давид Арахамия пообещал отдать зарплату украинке

Давид Арахамия пообещал отдать зарплату украинке

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал отдать свою зарплату пенсионерке-переселенке.

Об этом он сказал в эфире "112 Украина" после звонка украинки. Антонина Ивановна рассказала, что она вместе с сыном, у которого инвалидность, "просто выживают".

"Мы приехали, нас привезли сюда, когда там бомбили, мы остались, пять лет выживали, ждали эту команду. Зеленский лично говорил: "Не уезжайте, будем помогать". Пока ничего. Мы еле-еле живем", – сказала пенсионерка.

Она спросила Арахамию, что им делать дальше: "Нам ехать домой и поклоняться этим "тварюкам", которые выгнали нас из своих домов, или о нас все таки вспомнит государство?"

Политик ответил, что свою следующую заработную плату отдаст пенсионерке.

"Сейчас следующий месяц июль, я готов отдать зарплату за июль Антонине Ивановне. Давайте помогать", – сказал Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минсоцполитики собираются повысить размер минимальной зарплаты более чем на 500 гривен. Это произойдет во втором полугодии 2020 года.

УкраинаЗарплаты чиновниковВойна на ДонбассезарплатавидеоПартия Слуга народапереселенцыполитикаДавид Арахамия
Поделиться в Facebook
  1. /Политика