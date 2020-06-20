Арахамия пообещал отдать свою зарплату украинке с Донбасса. Видео

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал отдать свою зарплату пенсионерке-переселенке.

Об этом он сказал в эфире "112 Украина" после звонка украинки. Антонина Ивановна рассказала, что она вместе с сыном, у которого инвалидность, "просто выживают".

"Мы приехали, нас привезли сюда, когда там бомбили, мы остались, пять лет выживали, ждали эту команду. Зеленский лично говорил: "Не уезжайте, будем помогать". Пока ничего. Мы еле-еле живем", – сказала пенсионерка.

Она спросила Арахамию, что им делать дальше: "Нам ехать домой и поклоняться этим "тварюкам", которые выгнали нас из своих домов, или о нас все таки вспомнит государство?"

Политик ответил, что свою следующую заработную плату отдаст пенсионерке.

"Сейчас следующий месяц июль, я готов отдать зарплату за июль Антонине Ивановне. Давайте помогать", – сказал Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минсоцполитики собираются повысить размер минимальной зарплаты более чем на 500 гривен. Это произойдет во втором полугодии 2020 года.