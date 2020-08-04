Арахамия "получил" вместо Зеленского на встрече с местными жителями в Николаеве. Видео

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "получил" вместо президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с жителями Николаева.

Соответствующее видео опубликовали на странице PavlovskyNews в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Во время мероприятия в родном городе Арахамие заявили, что президент вообще не знает, что происходит "внизу" и пожаловались на преступность. На что он ответил, что криминальные авторитеты уже потеряли свое влияние.

Другой житель Николаева раскритиковал Зеленского за невыполнение обещаний. Мужчина возмутился, что президент не избавился от кортежей, резиденций, и напомнил об обещании уйти в отставку в случае нарушения закона.

Еще одна волонтерка, сын которой служит в зоне ООС, выразила Арахамие недовольство тем, что при новой власти прекратили обновлять вооружение по стандартам НАТО.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сеть попало видео, как Арахамия в вышиванке "отрывается" в клубе Киева.