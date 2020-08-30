Арахамия ответил на обращение Кравчука по выборам на Донбассе

Арахамия поделился тем, что в ВРУ скажут на обращение Кравчука о выборах в ОРДЛО.

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия признался, что обращение в ВРУ руководителя украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука относительно постановления о местных выборах на Донбассе стало неожиданностью для нардепов.

По его совам, наиболее вероятно, что они откажутся принимать такое решение. Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Для нас это обращение было сюрпризом. Мы понимаем, что на данный момент провести там выборы невозможно", – заявил нардеп.

Он отметил, что сперва нужно выполнить главное условие Украины – привести границы в оригинальный вид, установить над ними полный контроль, а также обеспечить таким образом демилитаризацию этой зоны, полный доступ любой партии. Только после этого, заверил "слуга", на Донбассе могут состояться выборы.

"Когда кто-то говорит нам привести в соответствие постановление, мы понимаем, что компонент безопасности не в том состоянии. Парламент, скорее всего, ответит отрицательно. Это замкнутый круг, мы все время упираемся в красные линии. Вся надежда на саммит в "нормандском формате", который состоится 9 сентября", – сказал Арахамия.

Нардеп добавил, что сейчас в этом вопросе вся надежда – на встречу советников лидеров "нормандской четверки", которая должна состояться 9 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, итогом последней встречи Трехсторонней контактной группы стали новые требования России – претензии озвучены к постановлению о проведении местных выборов в Украине. В парламенте заявляют, что никогда не пойдут на ультиматум страны-агресора.

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