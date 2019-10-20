Арахамия загадочно ответил Коломойскому на "товарища"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после того, как Игорь Коломойский назвал его своим товарищем, заявил, что "ценит хорошее чувство юмора" бизнесмена.

Так политик отреагировал на заявление Коломойского в Facebook, оставив комментарий под постом журналиста Олега Деренюги.

"Надо было еще сказать "лучший друг", а то не все могут поверить. А Дубинского не знает, что ж, всегда ценил хорошее чувство юмора ИВК [Игоря Валерьевича Коломойского]", – написал он.

Давид Арахамия и Игорь Коломойский Коллаж

Напомним, в недавно опубликованном интервью Коломойский утверждал, что не имеет никакого влияния ни на Арахамию, ни на других "слуг". "Это вообще мой товарищ!" – заявил бизнесмен.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сам Арахамия еще минувшим летом публично заявлял, что "не уважает" Игоря Коломойского, поскольку ему якобы "пофигу" на Украину.

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