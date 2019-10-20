Главная Новости
21 октября • обновлено в 01:05
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Арахамия загадочно ответил Коломойскому на "товарища"

414 Читать материал на украинском

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после того, как Игорь Коломойский назвал его своим товарищем, заявил, что "ценит хорошее чувство юмора" бизнесмена.

Так политик отреагировал на заявление Коломойского в Facebook, оставив комментарий под постом журналиста Олега Деренюги.

"Надо было еще сказать "лучший друг", а то не все могут поверить. А Дубинского не знает, что ж, всегда ценил хорошее чувство юмора ИВК [Игоря Валерьевича Коломойского]", – написал он.

Новости
В Киеве устроили провокацию с чучелом Коломойского: фото

Давид Арахамия и Игорь Коломойский

Давид Арахамия и Игорь Коломойский

Коллаж

Напомним, в недавно опубликованном интервью Коломойский утверждал, что не имеет никакого влияния ни на Арахамию, ни на других "слуг". "Это вообще мой товарищ!" – заявил бизнесмен.

Арахамия загадочно ответил Коломойскому на "товарища"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Арахамия еще минувшим летом публично заявлял, что "не уважает" Игоря Коломойского, поскольку ему якобы "пофигу" на Украину.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Давид Арахамия Игорь Коломойский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа политика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel