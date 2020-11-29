Арахамия ответил, будет ли Украина покупать российскую вакцину от коронавируса

В Украине не намерены покупать российскую вакцину от коронавируса (COVID-19) "Спутник V", ведь к ней нет доверия.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Если будут у нас выходы покупать какую-то другую вакцину, мы точно будем покупать другую вакцину. К российской медицине мировой уровень доверия, мягко скажем, низкий. А продолжительность жизни в России, если вы посмотрите...", – сообщил нардеп.

Арахамия указал, что в России открыто врали, когда говорили, что в правительстве РФ все получили вакцину, а потом были новые факты заражения вирусом.

"Но смотрите, если люди уже открыто обманывали, если нам рассказывали, что уже все правительство России отвакцинировано, а потом масса фактов заболевших чиновников, которые вакцинировались, а в конце говорят, что вакцина не сертифицирована, то мне кажется, что этой информации уже достаточно, чтобы принять решение не двигаться в этом направлении", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист заболел COVID-19 после вакцинации "Спутником V".