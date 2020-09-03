Арахамия отреагировал на слухи об увольнении Венедиктовой и новом главе САП

Президент Владимир Зеленский якобы намерен сместить Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора, и на ее место поставить бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Об этом в своем Телеграм-канале написал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Также политик сообщил, якобы Зеленский намерен сделать нардепа от "Слуги народа" Андрея Костина главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что ничего не знает о снятии с должности Венедиктовой.

"Тоже читал об этом в анонимных Телеграмм-каналах. Никаких намеков на это и разговоров нет", – сказал он.

Также нардеп отметил, что о возможном назначении Костина ничего не знает.

"Я об этом прочитал в анонимном Телеграмм-канале. Ничего об этом не слышал. Я думаю, что в этой стране нет сейчас человека, который может предсказать, кто может быть руководителем САП. А здесь никто. Только если сегодня будет проголосована комиссия. Затем те члены комиссии, которые предоставлены с ОГП, они только сядут и объявят конкурс. Я думаю, что это просто спекуляции и кому-то надувают какой-то имидж", – рассказал Арахамия.

Кроме того, он прокомментировал слухи о возможном снятии с должности министров Сергея Марченко, Игоря Петрашко и Максима Степанова.

"Не правда. Не подтверждаю (снятие с пост министра – Ред)", – ответил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины признал, что указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро является неконституционным.

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