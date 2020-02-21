Арахамия оказался звездой "Битвы экстрасенсов"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снимался в передаче "Битва экстрасенсов" телеканала СТБ.
Соответствующее видео обнародовала на своем YouTube-канале одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По правилам испытания, она якобы должна была найти среди нескольких мужчин в зале миллионера. Им оказался Арахамия, которого в передаче представили как Девида Брауна.
"Человек с большим сердцем, с миллионами – это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то", – обратилась в сюжете экстрасенс к Арахамии.
Он подтвердил, что она оказалась права, и рассказал, чем занимается. "Я основал один из самых крупных волонтерских фондов в стране, там больше 400 млн грн собрали, помогли армии, семьям погибших", – сказал Арахамия.
Давид Арахамия на "Битве экстрасенсов"
Скриншот видео
Давид Арахамия на "Битве экстрасенсов"
Скриншот видео
На новость о съемках Арахамии в телешоу тут же отреагировали пользователи сети и популярные паблики. Так, пост этому посвятили на странице "Церковь свидетелей покращення" и народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Арьев. Также бурное обсуждение телевизионного опыта Арахамии разгорелось в комментариях под постами.
"Цирк продолжается", "Все они вышли из массовки", "Так чуваков по тем же самым объявлениям и набирали – играть роли министров, депутатов и прочее", "Испанский стыд! Ору", "И запомни: тебя нет в телевизоре, тебя нет во власти", "У них там пороблено?" – пишут украинцы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что благодаря шоу "Битва экстрасенсов" невинно осужденные в Украине якобы вышли из тюрем.
Напомним, в сети также вспомнили об участии в телешоу и митингах нынешнего премьер-министра Украины Алексея Гончарука. В частности, он снимался в массовке на телеканале "Интер" и выходил на акции обманутых инвесторов новостроек в 2012 году.
СМИ выяснили, что за это он мог заработать около 120 гривен ($15).
Также в интернет слили подборку архивных фотографий с молодым Гончаруком. На снимках он веселится на разных семейных праздниках и встречах с друзьями.
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