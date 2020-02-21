Арахамия оказался звездой "Битвы экстрасенсов"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снимался в передаче "Битва экстрасенсов" телеканала СТБ.

Соответствующее видео обнародовала на своем YouTube-канале одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По правилам испытания, она якобы должна была найти среди нескольких мужчин в зале миллионера. Им оказался Арахамия, которого в передаче представили как Девида Брауна.

"Человек с большим сердцем, с миллионами – это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то", – обратилась в сюжете экстрасенс к Арахамии.

Он подтвердил, что она оказалась права, и рассказал, чем занимается. "Я основал один из самых крупных волонтерских фондов в стране, там больше 400 млн грн собрали, помогли армии, семьям погибших", – сказал Арахамия.

Давид Арахамия на "Битве экстрасенсов" Скриншот видео

Давид Арахамия на "Битве экстрасенсов" Скриншот видео

На новость о съемках Арахамии в телешоу тут же отреагировали пользователи сети и популярные паблики. Так, пост этому посвятили на странице "Церковь свидетелей покращення" и народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Арьев. Также бурное обсуждение телевизионного опыта Арахамии разгорелось в комментариях под постами.

"Цирк продолжается", "Все они вышли из массовки", "Так чуваков по тем же самым объявлениям и набирали – играть роли министров, депутатов и прочее", "Испанский стыд! Ору", "И запомни: тебя нет в телевизоре, тебя нет во власти", "У них там пороблено?" – пишут украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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