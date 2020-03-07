Арахамия оказался известным "фуд-блогером": всплыло видео

В сети показали архивное видео с участием главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на украинской IT-конференции в мае 2019 года.

На нем Арахамия находился в качестве спикера и нахваливал кейтеринговую компанию. В кадре политик попробовал и особенно оценил торт "Наполеон". Видео опубликовали на странице "Баба і кіт" в Facebook (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

Давид Арахамия Скриншот из видео

Арахамия рассказал, что четыре года "не слазит" с продукции компании, отметил наличие вкусных салатов и бутербродов.

"Но особо я хочу отметить "Наполеон". Если б не было "Наполеона", возможно, я б и рассматривал каких-то конкурентов. Но когда ты берешь "Наполеон" от Fred and Fresh, то конкуренции просто не остается. Очень рекомендую", – сказал Арахамия.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Арахамия снимался в передаче "Битва экстрасенсов" телеканала СТБ. Позже он прокомментировал нашумевшую новость о своем телевизионном опыте.

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