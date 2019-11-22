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22 ноября • обновлено в 19:59
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Арахамия обещал "тр*хнуть" депутатов: в "Слуге народа" объяснили резкое заявление

1.7т
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Обещание главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии "тр*хнуть" депутатов, которые пытаются "крышевать" в регионах – это угроза, а не предложение.

Об этом заявила народный депутат Украины от фракции СН Роксолана Пидласа в программе "Острый вопрос" на ObozTV. Она одобрила резкое заявление главы фракции и разъяснила, что мог подразумевать Арахамия под словом "тр*хнуть".

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"Знаете, я рада, что он это сказал", – призналась Пидласа.

"Я надеюсь, что это не касается фракции "Слуги народа" и в целом депутатов 9-го созыва… Но это уже совсем не единичные случаи, когда приезжают люди с "большой земли", народные депутаты, и начинают пытаться "наводить порядки" в регионах. На каком основании? Какие у них на то полномочия? У меня очень много вопросов по этому поводу", – пояснила она свою точку зрения.

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Пидласа отметила, что на депутатов фракции Арахамия может влиять административными методами.

"Одно из самых строгих наказаний – исключение из фракции. Но к каждому человеку можно найти индивидуальный подход с индивидуальным наказанием. Например, кого-то дисциплинирует, если ему не будут разрешать ходить на эфиры. Для кого-то важно, чтобы его законопроекты выносились на голосование в зал. Это тоже дисциплинарные методы, которые могут применяться к народным депутатам, если они не совсем этично себя ведут", – рассказала политик.

По ее мнению, иногда достаточно и просто поговорить.

"Я надеюсь, что до депутатов от "Слуги народа" доходит после разговора, что что-то не нужно делать", – добавила нардеп.

На замечание ведущего, что Арахамия использовал довольно-таки грубое слово, Пидласа объяснила: "Он очень экспрессивный".

Давид Арахамия

Давид Арахамия

facebook.com/Cmoclubua

Ранее Арахамия ответил на вопрос журналиста OBOZREVATEL, считает ли глава фракции нормальным разговор о дележе бизнеса в Кривом Роге, в котором участвовал нардеп от "Слуги народа", бывший актер "Квартала 95" Юрий Корявченков ("Юзик").

"Я считаю нормальным, когда приезжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА, у него совещание с силовиками, и говорю: ребята, если кто-то вам скажет, что из Киева вам будут звонить и говорить, туда не ходи, этого не делай, этого не расследуй звоните непосредственно мне и мы их тр*хнем как следует", – заявил Арахамия.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Скандалы вокруг "Слуги народа" Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Давид Арахамия Роксолана Пидласа
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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