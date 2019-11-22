Арахамия обещал "тр*хнуть" депутатов: в "Слуге народа" объяснили резкое заявление

Обещание главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии "тр*хнуть" депутатов, которые пытаются "крышевать" в регионах – это угроза, а не предложение.

Об этом заявила народный депутат Украины от фракции СН Роксолана Пидласа в программе "Острый вопрос" на ObozTV. Она одобрила резкое заявление главы фракции и разъяснила, что мог подразумевать Арахамия под словом "тр*хнуть".

"Знаете, я рада, что он это сказал", – призналась Пидласа.

"Я надеюсь, что это не касается фракции "Слуги народа" и в целом депутатов 9-го созыва… Но это уже совсем не единичные случаи, когда приезжают люди с "большой земли", народные депутаты, и начинают пытаться "наводить порядки" в регионах. На каком основании? Какие у них на то полномочия? У меня очень много вопросов по этому поводу", – пояснила она свою точку зрения.

Пидласа отметила, что на депутатов фракции Арахамия может влиять административными методами.

"Одно из самых строгих наказаний – исключение из фракции. Но к каждому человеку можно найти индивидуальный подход с индивидуальным наказанием. Например, кого-то дисциплинирует, если ему не будут разрешать ходить на эфиры. Для кого-то важно, чтобы его законопроекты выносились на голосование в зал. Это тоже дисциплинарные методы, которые могут применяться к народным депутатам, если они не совсем этично себя ведут", – рассказала политик.

По ее мнению, иногда достаточно и просто поговорить.

"Я надеюсь, что до депутатов от "Слуги народа" доходит после разговора, что что-то не нужно делать", – добавила нардеп.

На замечание ведущего, что Арахамия использовал довольно-таки грубое слово, Пидласа объяснила: "Он очень экспрессивный".

Давид Арахамия facebook.com/Cmoclubua

Ранее Арахамия ответил на вопрос журналиста OBOZREVATEL, считает ли глава фракции нормальным разговор о дележе бизнеса в Кривом Роге, в котором участвовал нардеп от "Слуги народа", бывший актер "Квартала 95" Юрий Корявченков ("Юзик").

"Я считаю нормальным, когда приезжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА, у него совещание с силовиками, и говорю: ребята, если кто-то вам скажет, что из Киева вам будут звонить и говорить, туда не ходи, этого не делай, этого не расследуй – звоните непосредственно мне и мы их тр*хнем как следует", – заявил Арахамия.

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