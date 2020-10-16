Арахамия о "референдуме" Зеленского в день выборов: потому что он так решил

Президент Украины Владимир Зеленский будет проводить "всенародный опрос" именно в день местных выборов, 25 октября, "потому что он так решил".

Такое объяснение дал глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вечером в пятницу, 16 октября, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, Зеленский имеет право задавать вопросы. "Давайте не будем обсуждать, какие вопросы тогда, согласны? Это ж его право", – сказал нардеп.

"Почему сейчас? Ответ: потому что он так решил. Подходит? Потому что это его опрос, он спрашивает, он имеет право спросить тогда, когда он хочет", – сказал Арахамия.

Как писал OBOZREVATEL:

13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.

Вопросы Зеленского.