Арахамия о Беларуси: у нас есть фронт на востоке, иметь еще один на севере нам невыгодно

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что украинцам и властям нужно максимально нейтрально озвучивать позицию относительно событий в соседней Беларуси.

По его словам, сейчас стоит "немножко повременить с осуждениями". Таким мнением нардеп поделился в кулуарах парламента 25 августа, передает "Цензор.Нет".

Прежде всего Арахамия отметил, что фракция СН пока не обсуждала ситуацию с протестами белорусского народа, которые начались после президентских выборов в этой стране 9 августа.

"Во фракции пока позиции нет, мы не обсуждали. У нас были в чате дискуссии по этому поводу. Если вы спросите мою персональную позицию (я подчеркиваю, что это персональная позиция), то, по моему мнению, учитывая то, что мы имеем фронт на востоке, иметь еще один фронт на севере нам точно невыгодно", – заверил "слуга".

В пример нейтральной позиции по этому поводу он поставил Швейцарию, а также добавил, что вмешательство может "повысить риски военной угрозы".

"Потому что нам на некоторое время надо побыть Швейцарией в этом плане, и быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы", – объяснил Арахамия.

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