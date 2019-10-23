Руководитель президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который вечером в среду, 23 октября, пришел на проверку полиграфом вслед за народным депутатом Александром Дубинским, не смог пройти испытание.

Процедуру по взаимному согласию перенесли на следующий день (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Проведите со мной экспресс. Я же не мог участвовать в голосовании в комитетах. Эти вопросы меня не касаются", – сказал Арахамия.

Арахамия не смог пройти полиграф Скриншот из видео

Эксперт, который попросил перерыв на 24 часа, отметил, что тестирование, которое прошел Дубинский, его коллеге не подойдет.

"У меня нет вопросов под вашу ситуацию, правда. Так это не делается. Сейчас не могу ни морально, ни методологически", – добавил полиграфолог.

В результате была достигнута договоренность провести процедуру 24 октября в 16:00.

Напомним, Дубинский успешно прошел проверку. Его тестирование длилось около 3 часов. Полиграфолог, по предварительным результатам, заверил, что нардеп не брал взяток за голосование в Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов от "Слуги народа" на детекторе лжи, которые являются членами финансового комитета Рады.

Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047, который имел цель ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

САП открыла уголовное производство по факту возможного подкупа.

При этом Дубинский узнал, что в политической силе заговорили о его исключении, и жестко ответил однопартийцам.

Вместе с ним должен пройти испытание детектором лжи также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия заявил, что у него есть косвенные доказательства и свидетель, который может подтвердить подкуп членов комитета Дубинского.

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