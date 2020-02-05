"Должны отойти до Ростова": Арахамия назвал условия выборов на Донбассе

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в нынешних условиях проводить выборы на временно оккупированных территориях Донбасса нельзя. Прежде должны быть выполнены минимум три ключевых условия.

Он перечислил их в эфире телеканала "Прямой", подчеркнув, что все они обязательны, даже несмотря на то, что у президентской фракции пока нет полностью сформированной позиции по выборам в ОРДЛО (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Давид Арахамия

"В действующем состоянии проводить выборы в ОРДЛО – не будет такой позиции в нашей фракции. Это невозможно. Если будут существенные изменения (можно проводить выборы. – Ред.). Как я эти изменения вижу? Например, полное прекращение огня, отвод российских войск до региональный границы, в Ростов. Если будет полностью подконтрольна ситуация украинской власти, тогда можно будет об этом говорить, начинать общаться, а не говорить о выборах. Сейчас оно выглядит так, что рано об этом говорить", – отметил Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в конце октября Украина, вероятно, сможет провести местные выборы на всей территории, включая оккупированный Донбасс.

Однако глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что подготовить и провести демократические выборы на оккупированных территориях в конце октября 2020 года практически невозможно.

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