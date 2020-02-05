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7 февраля • обновлено в 08:07
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"Должны отойти до Ростова": Арахамия назвал условия выборов на Донбассе

3.5т
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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в нынешних условиях проводить выборы на временно оккупированных территориях Донбасса нельзя. Прежде должны быть выполнены минимум три ключевых условия.

Он перечислил их в эфире телеканала "Прямой", подчеркнув, что все они обязательны, даже несмотря на то, что у президентской фракции пока нет полностью сформированной позиции по выборам в ОРДЛО (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Давид Арахамия

Давид Арахамия

"В действующем состоянии проводить выборы в ОРДЛО – не будет такой позиции в нашей фракции. Это невозможно. Если будут существенные изменения (можно проводить выборы. – Ред.). Как я эти изменения вижу? Например, полное прекращение огня, отвод российских войск до региональный границы, в Ростов. Если будет полностью подконтрольна ситуация украинской власти, тогда можно будет об этом говорить, начинать общаться, а не говорить о выборах. Сейчас оно выглядит так, что рано об этом говорить", – отметил Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа ОРДЛО
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Комментарии на сайте не модерированы
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Условия для выборов прописаны в Минских соглашениях. А не в хотелках Арахамии.
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2
1
Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
На Украине кого ни выбирай, всё равно получится Порошенко. Су-у-дьба.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а еще кто нибудь верит в яко бы выборы на донбассе кроме кучки депутатов?
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