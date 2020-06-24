Арахамия назвал разговор об Аллахвердиевой "юмористическим стилем"

Народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия оправдался за разговор с Александром Корниенко, в котором прозвучало несколько грубых эпитетов в адрес их коллеги Ирины Аллахвердиевой.

Как и замглавы фракции "СН", он заявил, что скандальная видеозапись якобы была смонтирована из двух частей. Об этом "слуга" рассказал в комментарии "112 Украина".

По его словам, один из фрагментов слитого в сеть разговора действительно был посвящен коллеге-нардепу.

"Было два диалога. Один, где Корниенко говорит: "Ира у нас красавица", а я говорю: "Да". И мы всегда это говорим Ире в лицо. Наша коллега всегда хорошо выглядит. Ничего не вижу крамольного", – сказал Арахамия.

При этом во второй части разговора, добавил он, речь якобы шла об одной из кандидатов на пост городского головы.

"Говорилось про уровень энергии, то, как она может одержать победу… Считайте это таким началом в юмористическом стиле о том, что в политике будет много женщин", – резюмировал нардеп.

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