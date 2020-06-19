Арахамия назвал число нелегальных игровых автоматов в Украине

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о том, что до недавних пор в Украине существовало 80 тысяч нелегальных игровых автоматов.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. По словам Арахамии, "автоматный" бизнес был самым токсичным для государства во всей теневой игровой индустрии. До недавних пор в нем было задействовано более 400 тысяч человек, но после практически все залы закрыли.

"80 тысяч автоматов существовало еще несколько месяцев назад, до того момента, пока президент Зеленский не запретил их. Полностью нелегальные. 80 тысяч автоматов и более 400 тысяч человек в этом было задействовано. Практически все залы закрыты, но это будет недолго. Еще при Тимошенко их закрывали, потом открывали, "крышевали" правоохранительными органами", – рассказал Арахамия.

Он отметил, что для избежания повторения такого сценария, необходимо легализовать игровые автоматы.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в январе 2020 года монобольшинство Верховной Рады в первом повторном чтении поддержало законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса.